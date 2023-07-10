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Лавров заявил о безрезультатных усилиях ООН по российской части зерновой сделки

Лавров: усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки не дали результата
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультатны. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много, много месяцев слышим от представителей Секретариата ООН, <...> что они прилагают неимоверные усилия и стараются. <...> Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Говоря об усовершенствовании продовольственной сделки, Лавров подчеркнул, что не знает, «как можно что-то несуществующее улучшать».

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Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукциии удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

5 июля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления продуктовой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно. Срок зерновой сделки истекает 17 июля.

За день до этого в МИД РФ обратили внимание внимание на то, что Запад не делает послаблений в антироссийских санкциях, в том числе для продовольствия и удобрений, не подключает Россельхозбанк к SWIFT, вводит запрет на поставки запчастей, внес всю территорию России в список зон военных рисков с высокими ставками страхования, а российским компаниям отказано в доступе к своим финансовым активам. Поэтому, по мнению ведомства, нет оснований для продления зерновой сделки.

Кроме того, выход Москвы из зерновой сделки допустил 13 июня президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

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