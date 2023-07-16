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СМИ оценили ущерб Украины от прекращения зерновой сделки в $500 млн в месяц

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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За время действия черноморской инициативы Украина экспортировала зерна на $9,8 млрд, в случае прекращения сделки страна потеряет до $500 млн в месяц. О своих расчетах 16 июля сообщает «РИА Новости» на основе данных ООН, минсельхоза и украинской таможни.

Согласно данным агентства, в период с августа 2022 года по июнь 2023 года Украина отправила 50,6 млн т зерна, а сумма всех сделок составила $9,8 млрд. Основная часть экспорта проходила через порты. Так, в последние месяцы доля отправки таким способом составляла 80% от общей. Зерно также экспортировали по железной дороге, автотранспортом и паромами.

По расчетам агентства Украина отправила зерно через порты на сумму $7,7 млрд за всё время действия продовольственного соглашения. Так, через черноморские страна экспортировала товар на $5,5 млрд, а через речные — $2,2 млрд.

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Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Черноморская инициатива завершается уже 17 июля. Россия не раз высказывалась против продлевать сделки в силу того, что не выполнен ряд обязательств в ее отношении.

14 июля стало известно, что два судна с зерном отправятся из портов Украины до истечения срока зерновой сделки.

Ранее в июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия контактирует с сотрудниками ООН, которые стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается. При этом президент подчеркнул, что интересы РФ в диалоге о продлении зерновой сделки игнорируются.

Глава государства также отметил, что многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. По его словам, только три с небольшим процента из всего продовольствия, вывезенного с территории Украины, пошло в беднейшие страны мира. Он подчеркнул, российская сторона всё равно многократно и по доброй воле продлевала сделку, несмотря на условия.

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