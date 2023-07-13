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Путин сообщил, что не видел письма Гутерриша по зерновой сделке
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Путин сообщил, что не видел письма Гутерриша по зерновой сделке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами 13 июля сообщил, что не видел письма генсека ООН Антониу Гутерриша о зерновой сделке.

«Я письма этого нового не видел, но мы в контакте с сотрудниками Организации Объединенных Наций. Я повторяю еще раз: они стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается», — подчеркнул глава государства.

Говоря о возможности продления зерновой сделки, президент указал, что пункты, касающиеся интересов России, полностью игнорируется. В связи с этим, по его словам, Москва может приостановить участие в договоренностях и вернуться к их исполнению только тогда, когда данные РФ будут выполнены.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Гутерриш направил Путину письмо с предложением сохранить сделку еще на несколько месяцев, до того как Евросоюзу удастся решить трудности с подключением к системе SWIFT Россельхозбанка (РСХБ).

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В тот же день информацию подтвердили в офисе Гутерриша, добавив, что цель письма — «устранение препятствий, влияющих на финансовые операции через РСХБ, что вызывает серьезную обеспокоенность РФ», а также обеспечение продолжения потока украинского зерна через Черное море.

13 июля генсек лично подтвердил информацию о послании, добавив, что письмо содержит «конкретные предложения» и нацелено на «позитивный выход» из ситуации.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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