Генсек ООН заявил о наличии «конкретных предложений» по зерновой сделке в письме Путину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направил президенту России Владимиру Путину письмо, содержащее «конкретные предложения» по продлению зерновой сделки.

«Да, я направил письмо президенту Путину с конкретными предложениями», — сказал он 13 июля на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также выразил надежду, что эти инициативы помогут найти «позитивный выход» из ситуации.

Срок зерновой сделки истекает 17 июля.

Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Гутерриш предложил российскому лидеру сохранить сделку еще на несколько месяцев, до того как Евросоюзу удастся решить трудности с подключением к системе SWIFT Россельхозбанка (РСХБ). Собеседники агентства также добавили, что ЕС рассматривает подключение «дочки» РСХБ к SWIFT для трансакций в вопросах продовольствия и удобрений.

В офисе Гутерриша 12 июля подтвердили, что он направил Путину письмо с предложениями по зерновой сделке. Отмечалось, что целью обращения является «устранение препятствий, влияющих на финансовые операции через РСХБ, что вызывает серьезную обеспокоенность РФ», а также обеспечение продолжения потока украинского зерна через Черное море.

В тот же день глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен сообщила, что организация находится в поиске альтернативы в проблеме с подключением РСХБ к SWIFT. Она указала на то, что в условиях санкций организация пытается предоставить банку более быстрый путь для проведения операций, но на данный момент решение не найдено.

10 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультатны. Говоря об усовершенствовании соглашения, Лавров подчеркнул, что не знает, «как можно что-то несуществующее улучшать».

Ранее, 5 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления продуктовой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.