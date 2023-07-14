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Два судна с зерном отправятся из портов Украины до истечения срока зерновой сделки

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Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
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В оставшиеся дни действия зерновой сделки из портов Украины отправятся два судна с зерном. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщила пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.

«На субботу запланирована инспекция одного судна, покидающего украинский порт. Еще одно судно загружают в порту Одессы в данный момент», — заявила она «РИА Новости».

Действие продовольственной сделки истекает в понедельник, 17 июля.

Ход зерном: в ЕС рассматривают возможность пойти на уступки РФ по сделке
Однако в Москве не особо верят в продление Стамбульских соглашений

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российский лидер Владимир Путин якобы согласился продлить зерновую сделку. По его словам, никаких заявлений на этот счет Россия не делала.

Накануне сообщалось, что Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки, то есть до 17 июля. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что «разговор ожидается», добавив об отсутствии кризиса в двусторонних отношениях между Турцией и Россией, несмотря на решение Анкары ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО.

13 июля Путин назвал условие возвращения России к участию в продовольственном соглашении. Так, он указал на подключение к системе SWIFT Россельхозбанка (РСХБ) и решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Глава государства также отметил, что многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. По его словам, только три с небольшим процента из всего продовольствия, вывезенного с территории Украины, пошло в беднейшие страны мира. Он подчеркнул, российская сторона всё равно многократно и по доброй воле продлевала сделку, несмотря на условия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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