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Более 150 тыс. человек вышли на митинг против судебной реформы в Тель-Авиве

The Times of Israel: более 150 тыс. человек вышли на митинг против судебной реформы в Тель-Авиве
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
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Более 150 тыс. человек собралось в Тель-Авиве на митинге против судебной реформы. Об этом в субботу, 15 июля, сообщило издание The Times of Israel. Кадрами с места событий делятся жители в социальных сетях.

«На главный митинг на улице Каплан в Тель-Авиве пришло более 150 тыс. человек. Протестующие написали на дороге «Байден, спаси нас», стремясь оказать международное давление на коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху», — передает издание.

Газета отмечает, что в последние недели протестующие активизировались и политическая напряженность в Израиле усилилась. Это происходит на фоне ускоряющегося процесса принятия закона, который не позволит судам признавать недействительными решения правительства и министров страны на основании их «разумности».

По данным издания, субботняя акция протеста — лишь «разогрев». Демонстранты планируют устроить общенациональный митинг и беспорядки во вторник, 18 июля.

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Ранее, 8 июля, демонстранты в ходе акции протеста против судебной реформы перекрыли движение по основному шоссе на востоке Тель-Авива. Израильская полиция применила водометы с целью разгона участников. По оценке организаторов, на улицы города в тот день вышли порядка 180 тыс. человек.

Подобная ситуация произошла и на митинге 6 июля. Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин показал обстановку на улицах Тель-Авива. По его словам, люди вышли на акции протеста с миром и не хотели столкновений с полицией. Однако в первые часы митинга машина с водометом начала разгонять участников.

3 июля протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион. Манифестанты собрались в воздушной гавани, чтобы выразить несогласие с проведением судебной реформы. Они пришли с флагами Израиля и громкоговорителями.

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

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