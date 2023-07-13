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Эксперт объяснил, какие факторы поддержат рубль в июле

Инвестиционный стратег Бахтин: повышение ЦБ ключевой ставки в июле поддержит рубль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки на заседании 21 июля поддержит рубль, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Об этом он рассказал «Известиям» 13 июля.

Ранее в этот день евро превысил 101 рубль в ходе торгов на Мосбирже. Согласно данным сайта биржи, к 13:10 он достиг уровня в 100,6 рублей, доллар — 90,1 рублей. При этом еще 10 июля европейская валюта на закрытие торгов достигла уровня в 99 рубля, американская — 90,4.

«Евро демонстрирует более сильную динамику к рублю, чем доллар, на фоне отката американской валюты к остальным после выхода в среду позитивной статистики по инфляции в США. Индекс доллара DXY отступил к 100 п. — минимумам с весны прошлого года. Данный фактор способствовал усилению роста сырьевых цен», — объяснил Бахтин.

По его мнению, неизбежно повышение ЦБ ключевой ставки на июльском заседании, причем более чем на 50 базисных пункта.

«Это фундаментально поддержит рубль. Кроме того, в ближайшее время экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, а рост цен на нефть в район $80 с временным лагом транслируется в укрепление рубля», — уточнил он.

В то же время инвестиционный стратег привел прогноз, согласно которому, в ближайшей перспективе доллар может устойчиво закрепиться ниже 90 рублей, а евро отступит в направлении 98 рублей.

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Ранее, 6 июля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты.

В тот же день глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации. Она также заявила, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении рубля.

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