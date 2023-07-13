Курс евро на бирже превысил 101 рубль

Курс евро превысил 101 рубль в ходе торгов на Московской бирже 13 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На пике стоимость европейской валюты доходила до 101,593 рубля. В дальнейшем котировки опустились ниже 101 рубля.

Ранее, 10 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят угроз для финансовой стабильности РФ. Он подчеркнул, что ослабление курса рубля не угрожает ей.

6 июля глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, комментируя ослабление рубля, заявила, что ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении российской валюты. Регулятор не планирует проводить интервенции. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации.

В тот день курс евро впервые с марта достиг отметки 102 рубля, доллара — 93,85 рубля.

В свою очередь, председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России 6 июля заявил, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в его укрепление.