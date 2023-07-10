В Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ

В Кремле не видят угроз для финансовой стабильности РФ. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Наоборот, мы говорили с вами на прошлой неделе, ситуация лучше, чем можно было бы спрогнозировать», — сказал он на брифинге.

Песков подчеркнул, что ослабление курса рубля не угрожает финансовой стабильности.

Ранее, 7 июля, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что показатели российской экономики хорошие и многообещающие, а дополнительные совещания по курсу рубля не предвидятся.

За день до этого глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, комментируя ослабление рубля, заявила, что ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении российской валюты. Регулятор не планирует проводить интервенции. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации.

В тот день курс евро впервые с марта достиг отметки 102 рубля, доллара — 93,85 рубля.

В свою очередь, председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России 6 июля заявил, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в его укрепление.