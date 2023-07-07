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В Кремле заявили о хороших экономических показателях РФ

Песков заявил, что показатели российской экономики хорошие и многообещающие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Дополнительные совещания по курсу рубля не предвидятся, экономические показатели хорошие. Об этом 7 июля заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о плавающем курсе рубля.

Песков упомянул беседу президента РФ Владимира Путина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, на которой было подчеркнуто, что показатели российской экономики очень хорошие и многообещающие. В том числе они лучше, чем прогнозировались, заметил официальный представитель Кремля.

6 июля на торгах на Мосбирже курс евро превысил 102 рубля впервые с марта прошлого года, а доллар поднялся до 93 рублей.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, комментируя ослабление рубля, заявила, что ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в нынешнем ослаблении российской валюты. Центробанк не планирует проводить интервенции, уточнила она. По ее словам, плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него могут спровоцировать риск девальвации.

В то же время председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что нет предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года, и верит в его укрепление.

Песков на брифинге 6 июля добавил, что макроэкономические показатели превысили ожидания.

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