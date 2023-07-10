Пытавшийся сжечь 15-летнюю девушку подросток арестован в Пермском крае

В понедельник, 10 июля, Октябрьский районный суд Пермского края заключил под стражу подростка, который пытался сжечь 15-летнюю девушку.

Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца, до 8 сентября. В заседании участвовали адвокат и оба родителя подростка. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на слова судьи Октябрьского районного суда Эдуарда Таипова.

Кроме того, был проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы. Продолжаются установление обстоятельств преступления и сбор доказательств, сообщило 10 июля следственное управление СК РФ по краю на своем сайте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, уточнило ведомство.

Инцидент произошел 8 июля. Сообщалось, что подросток облил свою знакомую горючей жидкостью и поджег ее. Подозреваемый был задержан, с ним провели проверку показаний на месте преступления. Девушка была госпитализирована с обширными ожогами.

26 июня стало известно, что в Москве умер 14-летний подросток, которого 15-летний знакомый облил бензином и поджег на детской площадке. Врачи боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось

Инцидент произошел в Южном Бутово 5 июня. На следующий день Следственный комитет России по Москве предъявил 15-летнему подростку обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. В тот же день он был задержан и доставлен в суд. Обвиняемый не признал свою вину и попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд заключил его под стражу.