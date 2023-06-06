СК предъявил обвинения поджегшему приятеля подростку

Следственный комитет РФ по Москве предъявил 15-летнему подростку, который облил бензином и поджег 14-летнего товарища, обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Пострадавший с ожогами практически всего тела был доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи. Мальчику диагностировали ожог третей степени, поразивший до 99% площади тела, и термический ожог дыхательных путей, сообщил источник «Известий».

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли канистру с бензином и обгоревшую одежду мальчика. Также были допрошены очевидцы и свидетели происшествия.

На данный момент следствие продолжает сбор материалов по делу и устанавливает других свидетелей случившегося.

Об инциденте стало известно 5 июня. Сообщалось, что 14-летний Артем Ш. с друзьями играл с бензином, но в какой-то момент подросток вспыхнул. Его товарищи разбежались, мальчик был госпитализирован в критическом состоянии.

Позднее, в этот день, Следственным управлением по Юго-Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»).