Возбуждено уголовное дело по факту получения подростком 80% ожогов тела в Москве. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.

«Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным следствия, подростка на детской площадке в Чечерском проезде облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджог другой мальчик.

Сейчас пострадавший находится в больнице.

Отмечается, что личность подозреваемого несовершеннолетнего установлена, подросток доставлен в подразделение СК по Москве. Следователи уже допрашивают мальчика для выяснения обстоятельств случившегося.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что 14-летний Артем Ш. с друзьями играл с бензином, но в какой-то момент подросток вспыхнул. Его товарищи разбежались. Мальчик госпитализирован в критическом состоянии. За жизнь пострадавшего сейчас борются врачи.