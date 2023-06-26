Подросток, которого поджег сверстник, умер в реанимации в Москве через три недели после ЧП
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- Подросток, которого поджег сверстник, умер в реанимации в Москве через три недели после ЧП
В Москве умер 14-летний подросток, которого 15-летний знакомый облил бензином и подожег на детской площадке.
«После инцидента на Чечерском проезде ребенок получил 99% ожогов тела. Всё это время он находился в реанимации», — сообщает Telegram-канал «112».
Врачи боролись за жизнь мальчика, провели сложнейшую операцию: вскрыли грудную клетку, чтобы легкие могли функционировать, однако спасти его не удалось.
Инцидент произошел в Южном Бутово 5 июня. На следующий день Следственный комитет России по Москве предъявил 15-летнему подростку обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. В тот же день он был задержан и доставлен в суд. Обвиняемый не признал свою вину и попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд заключил его под стражу.
В ночь на 7 июня пострадавшему провели операцию: срезали кожу, «чтобы было кровообращение, так как кожа превратилась в панцирь», отмечал источник «Известий».