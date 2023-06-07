Школьнику, которого на детской площадке в Москве поджег приятель, провели операцию

Школьник, которого облил бензином и поджег приятель на детской площадке в Москве, находится в очень тяжелом состоянии, у него ожог 100% поверхности тела. По данным «Известий», ночью в среду, 7 июня, подросток перенес операцию.

«Кожу срезали, чтобы было кровообращение, так как кожа превратилась в панцирь», — объяснил источник. «Состояние очень тяжелое», — добавил он.

Операция длилась три часа. Пострадавшему пришлось вскрыть грудную клетку, чтобы легкие могли нормально функционировать.

Инцидент произошел в Южном Бутово 5 июня. 15-летний подросток облил приятеля бензином и поджег его. 14-летнего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

Позднее, 6 июня, Следственный комитет РФ по Москве предъявил 15-летнему подростку обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. В тот же день он был задержан и доставлен в суд. Обвиняемый не признал вину и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд заключил его под стражу.