Рука монстра: мать заживо сожгла 8-летнего сына под Курском

Запредельное по своей жестокости преступление произошло в Курской области — мать заживо сожгла 8-летнего сына. Школьник вызвал гнев родительницы, из-за того что якобы рассказал отчиму о ее изменах. 17 марта, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Подробности — в материале «Известий».

Облила горюче-смазочным материалом и подожгла

Курские следователи возбудили дело о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью, фигурант расследования — родная мать 8-летнего школьника.

«15 марта 2021 года в период с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут подозреваемая находилась вместе со своим 8-летним сыном в доме по месту проживания. В это время между матерью и сыном произошла ссора, в процессе которой они вышли во двор домовладения, где женщина облила ребенка горюче-смазочным материалом и подожгла», — говорится в сообщении курского управления СКР.

По официально версии, женщина якобы осознала содеянное, сама сбила пламя и вызвала сыну «скорую». Однако позже позиция СК поменялась: выяснилось, что сбил пламя с ребенка отчим — он толкнул мальчика в снег, потом принес в дом и велел сожительнице позвонить в «скорую». С предварительным диагнозом «термические ожоги 3-й степени» ребенка госпитализировали в железногорскую горбольницу. Затем пытались стабилизировать в Курской областной КБ. Пациента собирались перевести в ожоговый центр в Нижнем Новогороде, но 17 марта он скончался.

По словам заместителя главврача по хирургической работе ОКБ Алексея Лактионова, у мальчика было обожжено 45% тела. Такая травма практически не дает шансов на выживание вне федеральных ожоговых центров.

Рука монстра2 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Между тем местная прокуратура заинтересовалась органами системы профилактики, которые наблюдали за семьей.

«Семья, в которой воспитывался мальчик, состоит на профилактическом учете (...) Однако необходимая работа по раннему выявлению семьи, находящейся в социально опасном положении, защите прав несовершеннолетнего уполномоченными органами, а также образовательной организацией должным образом не проводилась», — говорится о результатах прокурорской проверки на сайте ведомства. Прокурор внес представление главе администрации Железногорского района, райотделу полиции и директору образовательного учреждения, где обучался мальчик. Задержанная помимо сына воспитывала 12-летнюю дочь — ее после гибели брата изъяли из семьи.

Причина для ненависти

По данным «Курской правды», мать (31-летняя Анастасия Б.) ранее жаловалась на то, что мальчик не слушается ее, портит вещи. Якобы она не была замечена в неадекватном состоянии или алкогольном опьянении. Впрочем, другие источники, в том числе правоохранительные органы, другого мнения о подследственной и обстоятельствах преступления. Контролирующие органы несколько раз выезжали домой к женщине и фиксировали ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей, отсутствие условий для нормального проживания детей. В частности, им не хватало постельного белья, дом не был газифицирован, отапливался дровами.

— Семья состояла на учете в органах системы профилактики, — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. — В 2019 году привлекалась к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Дети тогда были направлены в реабилитационный центр. Органы профилактики систематически проверяли условия их проживания. Мать не злоупотребляла спиртными напитками, но не соблюдала санитарные требования, не поддерживала порядок в доме . Они жили в доме без удобств (всё было на улице) с печным отоплением. После проверки ПДН мать привела дом в порядок. Были поклеены обои, вставлены пластиковые окна, сделаны межкомнатные перегородки. И детей из центра направили обратно домой. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Девочка вчера была опрошена и находится сейчас в реабилитационном центре в Железногорске.

Рука монстра1 Фото: ТАСС/Муса Салгереев

В соцсетях обсуждается еще одна версия о мотиве преступления: якобы мальчик рассказал сожителю своей матери о том, что она изменяла ему с другим. Вечером в роковой день состоялся серьезный разговор между сожителями, в ходе которого стало известно, что о возможных изменах сообщил ребенок. Мать вывела его в огород, где облила бензином и подожгла. В домовладении присутствовали гражданский муж и другие родственники. Почему никто действенно не помешал женщине, выяснит следствие. Рабочая версия — якобы мать не позволила вмешаться гражданскому супругу.

На странице в соцсети Анастасия позиционирует себя как примерная мать (свечки на детских тортах ко дню рождения) и любящая жена (многочисленные коллажи с сердечками, посвященные сожителю). При этом на фото видны грязь, кухонная мебель без дверных ручек, окурки на обеденном столе в детский день рождения, постеры эротического содержания на стенах в квартире, сцены распития спиртного. Женщина указала местом своей работы сельскохозяйственную компанию, по другим данным, она работала кассиром. Ее избранник трудился в коровнике.

Позже появилась информация о том, что как минимум 4 года погибший терпел жестокое обращение матери. Ему по любому поводу запрещали гулять и даже есть. Несколько таких фактов были задокументированы административными протоколами за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына. Это выражалось «в систематическом нанесении ему побоев, а также в применении недопустимых способов воспитания путем оскорбления ребенка».

Между тем вечером 17 марта стало известно, что с органами профилактики будут разбираться в рамках дела о халатности.

«В период с 01 января 2020 года по 15 марта 2021 года должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железногорского района Курской области, а также должностные лица отдела опеки и попечительства администрации Железногорского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, не изъяв потерпевшего из социально опасного положения, в том числе для жизни малолетнего», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Рука монстра3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

До 20 лет

— На данный момент известно, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, — рассказала Татьяна Завьялова, член Ассоциации юристов России, партнер юридического «Легес-Бюро». — Потерпевший (малолетний) и способ (с особой жестокостью) здесь квалифицирующие признаки, усугубляющие наказание. Поскольку мальчик скончался в больнице, вероятно, женщине вменят п. «в» и «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Наказание за содеянное предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет либо пожизненным лишением свободы. Однако пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста. Наказание женщине может быть назначено в случае признания вменяемой на момент совершения преступления.

По схожему сценарию развивался кошмар в Хакасии в ноябре минувшего года. 41-летний местный житель, трудившийся вахтовым способом, во время очередного возвращения домой заподозрил сожительницу в неверности. Он посчитал, что мог и не быть отцом шестилетней девочки, которую воспитывал. После обильного возлияния, когда женщина заснула, он поджег диван, стоявший рядом с детской кроваткой. Он вывел свою избранницу на улицу, а ребенка оставил погибать. Следователей же пытался убедить, что сжег диван, так как он напоминал ему об изменах спутницы жизни, а про ребенка якобы забыл спьяну.