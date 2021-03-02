Один не дома: как раздетый пятилетний мальчик оказался ночью на улице

В Госдуме уверены, что ЧП в Саратовской области, где в ночь на понедельник, 1 марта, на одной из улиц города Вольска насмерть замерз пятилетний ребенок, еще раз подтверждает: служба опеки в РФ не может нормально функционировать и давно нуждается в кардинальной реформе. Изменения требуются и в семейном законодательстве, которое явно недооценивает реальные риски для детей. Депутаты еще два года назад направляли часть своих предложений уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой, но подвижек в вопросе нет до сих пор, заявили «Известиям» в комитете по делам семьи, женщин и детей. Семья, в которой рос погибший мальчик, на учете как неблагополучная не стояла, хотя у ребенка, по некоторым данным, были серьезные проблемы со здоровьем. Что бы ни стало причиной трагедии, гибель на морозе малыша посреди города — из ряда вон выходящее происшествие, считают эксперты. Принять исчерпывающие меры к оперативному и всестороннему расследованию дела уже дал поручение председатель СК России Александр Бастрыкин.

Что случилось?

Новость о гибели пятилетнего мальчика потрясла город Вольск Саратовской области утром 1 марта. За последние дни в небольшом городе уже случилось несколько трагедий с несовершеннолетними, как сообщила «Известиям» уполномоченный по правам ребенка в субъекте Татьяна Загородняя. В этот же день, по ее словам, от отравления газом погиб 17-летний местный житель. Накануне на речке провалились под лед и погибли два брата — шести и 11 лет.

О том, что в половине шестого утра возле магазина на улице Краснооктябрьской было обнаружено тело пятилетнего мальчика в одних трусиках и носочках, сообщило региональное управление СК. Ведомство начало доследственную проверку, результаты которой пока не разглашаются.

Про маму погибшего мальчика известно немного. До недавнего переезда в Вольск она вместе с детьми пяти и полутора лет жила в селе Колояр Вольского района Саратовской области. Воспитывала их одна — папа семью бросил, рассказал «Известиям» источник из числа местных жителей. На учете в органах соцзащиты женщина официально не стояла.

Прошедшая в СМИ информация о якобы имевшемся у ребенка заболевании психики не подтвердилась, добавила Татьяна Загородняя. Однако источник «Известий», знакомый с семьей мальчика, сообщил: по словам Сергея Сызранцева, дедушки погибшего малыша, его внук страдал лунатизмом и мог в таком состоянии выйти из дома. Вопрос о том, почему ему это удалось и были ли приняты мамой достаточные меры безопасности, пока остается открытым.

По словам Татьяны Загородней, ее аппаратом будет проведена собственная проверка условий жизни мальчика и в селе, и в Вольске.

— Результаты при необходимости мы представим в прокуратуру, — заверила уполномоченный.

Зампред правительства Саратовской области Роман Грибов по итогам экстренного выездного правительственного совещания, созванного из-за ЧП, обратил внимание, что в Вольске работает система «безопасный город» — установлено 250 камер видеонаблюдения. Однако предотвратить трагедию это не помогло.

— Безусловно, нужна системная и согласованная работа всех профильных министерств, региональных и местных служб профилактики. Последуют выводы. Правоохранительные органы дадут объективную оценку, — написал Грибов на своей странице в Instagram.

Между тем уже к концу вчерашнего дня появилась версия, что мальчик мог быть убит. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

— По указанию руководителя следственного управления уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК, — проинформировало региональное СУ СКР.

А председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководству территориального подразделения принять исчерпывающие меры к оперативному и всестороннему расследованию дела. Ход и результаты его поставлены на личный контроль главы СК.

Кто виноват?

В Госдуме уверены, что система опеки в России давно нуждается в кардинальной реформации, рассказала «Известиям» зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

— Накопилось уже много историй о бездействии или незаконных действиях опеки. Кроме того, необходимо что-то делать с кадровым составом службы, в которую должны прийти профессиональные психологи, юристы, которые могут, а главное, хотят работать 24 часа семь дней в неделю с проблемными семьями, — сказала она.

Один не дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но реформа самих органов опеки невозможна без внесения изменений в семейное законодательство, предписывающее сегодня этой службе существующую методику работы, отметила депутат.

— Я за появление новой процедуры оценки реальных рисков для ребенка, за обязательные меры, требующие оказывать семье помощь и работать с ней над восстановлением детско-родительских отношений. Должна наконец образоваться абсолютно четкая система профилактических мер по поддержке семьи в трудной жизненной ситуации, а также прозрачная и эффективная система защиты детей, к примеру, от насилия. Все эти наработки из разных регионов страны были собраны в думском комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Часть из них еще два года назад отправлена уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой. Но воз и ныне там, — сказала «Известиям» Оксана Пушкина.

Редакция обратилась к Анне Кузнецовой с просьбой прокомментировать ситуацию.

Следует отметить, что комиссию по делам несовершеннолетних в Вольске возглавляет Наталья Щирова, которая является замглавы администрации Вольского района по соцсфере. «Известия» весь день пытались поймать чиновницу между совещаниями, но та не вышла на связь с изданием.

Случай в Вольске из ряда вон выходящий, считает старший инструктор по обучению всероссийской поисковой организации «Лиза Алерт» Олег Леонов.

— В России дети замерзают на улице довольно часто. Это беда распространенная, правда, обычно это бывает далеко от дома и не при таких низких температурах. А чтобы при минус 15 полураздетый ребенок вышел на улицу и замерз прямо в городе — такого я, пожалуй, не припомню, — отметил инструктор поиска.

Один не дома Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв подчеркнул, что подобные происшествия были уже не раз — например, в Москве, когда ребенок, которого мать оставила без присмотра, вышел один на МКАД и едва остался жив, и в Уфе, когда мать едва не утопила собственного ребенка.

Юрист не снимает ответственности и с социальных служб, полагая, что в подобных случаях часто имеет место «избирательный субъективный подход и высокомерный пофигизм». Когда инспекторы опеки просто не замечают или не хотят замечать проблемы. Соответственно, помочь семьям, которым тяжело, зачастую становится некому. Особенно непросто приходится матерям-одиночкам.