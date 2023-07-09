Подросток в Перми поджег 15-летнюю девушку из-за конфликта

Подросток поджог свою 15-летнюю знакомую из-за конфликта, в результате девушка была госпитализирована с обширными ожогами. Об этом 9 июля сообщили в прокуратуре Пермского края

«По версии следствия, потерпевшая на почве конфликта со своим знакомым, который также являлся несовершеннолетним, получила тяжелые травмы в виде ожогов тела», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Надзорный орган Октябрьского района по региону взял на контроль ход расследования уголовного дела. Подозреваемый был задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

Уточняются все обстоятельства инцидента.

Об инциденте инциденте стало известно ранее в этот день. Следственное управление СК России отметило, что накануне, 8 июля, подросток облил свою 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджег ее в Пермском крае.

Подозреваемый был задержан, с ним была проведена проверка показаний на месте преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

5 июня источник «Известий» сообщил, что в Москве подросток получил 80% ожогов тела в результате возгорания после игры с огнем. Инцидент произошел в Чечерском проезде, 46. Известно, что 14 летний Артем Ш. с друзьями играл с бензином, однако в какой-то момент подросток вспыхнул. Его товарищи разбежались.

Мальчик был госпитализирован в критическом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого несовершеннолетнего был установлена, подростка доставили в подразделение СК по Москве.