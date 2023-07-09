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В Пермском крае подросток облил знакомую горючей жидкостью и поджег ее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подросток облил свою 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджег ее в Пермском крае. Об этом 9 июля сообщило региональное следственное управление СК России.

«8 июля 2023 года несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Подозреваемый был задержан, с ним была проведена проверка показаний на месте преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее, 5 июня, в Москве школьник получил 80% ожогов тела в результате возгорания после игры с огнем. На следующий день Следственный комитет России по Москве предъявил 15-летнему подростку обвинение в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Спустя три недели пострадавший скончался в реанимации.

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