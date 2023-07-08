Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и городе Днепр

Несколько взрывов прозвучали в Кривом Роге и городе Днепр. Об этом в субботу, 8 июля, сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Власти Украины объяснили взрывы работой средств противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам (БПЛА).

«Кривой Рог — работает ПВО по БПЛА», — говорится в одном из сообщений.

В ночь на субботу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Накануне глава областной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Очаков Николаевской области Украины, где ночью произошли взрывы, начался пожар на складе.

Ранее 7 июля глава администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщил, что после произошедших ночью взрывов в регионе возник пожар на одном из предприятий. Возгорание было зафиксировано в Криворожском районе. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало четырехметровой высоты.

В ночь на 7 июля украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны по беспилотникам.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных