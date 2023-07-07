В Очакове на Украине после взрывов начался пожар на складе

В городе Очаков Николаевской области Украины, где ночью произошли взрывы, начался пожар на складе. Об этом сообщил 7 июля глава областной администрации Виталий Ким.

«Произошло возгорание одноэтажного складского помещения», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Ранее 7 июля глава администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщил, что после произошедших ночью взрывов в регионе возник пожар на одном из предприятий. Возгорание было зафиксировано в Криворожском районе. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало четырехметровой высоты.

В ночь на 7 июля украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны по беспилотникам.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.