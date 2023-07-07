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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мощные взрывы прогремели на территории Днепропетровской области. Об этом 6 июля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Сообщается о работе противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Подробности случившегося пока не опубликованы. В настоящий момент в регионе объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ данную информацию не прокомментировали.

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Ранее в этот день глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львове. В своем Telegram-канале он также упомянул о возгорании в многоквартирном доме, которое было оперативно ликвидировано.

До этого украинский телеканал ТСН передал сообщение о серии взрывов на территории Львова и Тернопольской области. Местные власти объяснили это работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же по всей стране была объявлена воздушная тревога. Министерство обороны РФ данную ситуацию не комментировало.

Накануне системы оповещения сработали в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях. Позднее тревогу объявили в Сумской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Украины. Кроме того, сирены звучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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