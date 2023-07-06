Во Львове сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В городе Львов был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в четверг, 6 июля, рассказал глава военной администрации области Максим Козицкий.

В своем Telegram-канале он также упомянул о возгорании в многоквартирном доме, которое было оперативно ликвидировано.

Ранее в этот день украинский телеканал ТСН сообщили о серии взрывов на территории Львова и Тернопольской области. Местные власти объяснили это работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же по всей стране была объявлена воздушная тревога. Министерство обороны РФ данную ситуацию не комментировало.

Накануне системы оповещения сработали в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях. Позднее тревогу объявили в Сумской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Украины. Кроме того, сирены звучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.