В семи областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации 5 июля.

Сигналы тревоги прозвучали в Николаевской, Полтавской, Харьковской. Позднее тревогу объявили в Сумской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, сирены звучат в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

В ночь на 5 июля украинские СМИ сообщили о двух взрывах в пригороде Харькова. До этого, с 00:27 по 00:42, сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.