Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в пригороде Харькова

Два взрыва прозвучало в пригороде Харькова. Об этом в ночь на среду, 5 июля, сообщило украинское издание «Суспильне Харьков».

«В пригороде Харькова прозвучали два взрыва», — говорится в сообщении.

Ранее украинские власти сообщали о воздушной тревоге, которая была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях с 00:27 по 00:42.

3 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в Сумах по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) произведен воздушный удар. Он призвал западных союзников поставить Украине больше качественных систем ПВО.

О серии взрывов в городе Сумы на западе Украины сообщали ранее в этот день. В первый раз были сообщения о тревоге, других подробностей местные СМИ не приводили. Во второй раз воздушная тревога объявлена не была.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.