В правительстве поручили разработать сервис по заключению брака без документов
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко 8 июля поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги органов загс по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов.
«Указом президента 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Важно, чтобы человек мог выбрать наиболее комфортный для него способ регистрации брака — с паспортом или без», — отметили в аппарате вице-премьера.
Чтобы подтвердить личность, будет использоваться Единая биометрическая система. Пользователи могут получать ряд услуг загса без документов, в том числе заключать брак, менять имя и устанавливать отцовство.
Поручение было дано с учетом опыта проведения свадьбы по биометрии, состоявшейся на выставке «Россия», когда в ходе церемонии личности жениха и невесты были подтверждены с помощью биометрической системы. Проверить срок действия своих биометрических данных, отозвать согласие на их обработку и удалить их можно в любой момент на портале госуслуг.
Ранее, 19 июня, из результатов исследования стало известно, что более половины опрошенных россиян (50,8%) положительно отнеслись к использованию биометрических технологий при взаимодействии с государством. Об отрицательном отношении к биометрии сообщили 34,7% респондентов.
Еще 2 апреля в Центре биометрических технологий заявили «Известиям», что возможность заселения в отели с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) будет реализована во второй половине текущего года. Идентификация с помощью ЕБС не будет обязательной для гостиничного бизнеса. Решение об установке оборудования и интеграции с Государственной информационной системой ЕБС принимается администрацией отеля исходя из целесообразности использования сервиса на конкретном объекте.