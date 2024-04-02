В ЦБТ рассказали о сроках запуска сервиса заселения в отели с помощью биометрии

Возможность заселения в отели с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) будет реализована во второй половине текущего года. Об этом 2 апреля заявили «Известиям» в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

Там обратили внимание на то, что в отдельных СМИ появились сообщения о начале действия сервиса заселения в гостиницы по биометрии с 30 марта. Однако сервис будет внедряться поэтапно в течение второй половины 2024 года — по мере технической готовности гостиниц, присоединившихся к пилотному проекту.

Отмечается, что идентификация с помощью ЕБС не является обязательной для гостиничного бизнеса. Решение об установке оборудования и интеграции с Государственной информационной системой ЕБС принимается администрацией отеля исходя из целесообразности использования сервиса на конкретном объекте.

В случае, если клиент заселяется в гостиницу, оснащенную необходимым оборудованием, он будет вправе выбрать либо регистрацию по паспорту, либо подтверждение личности через ЕБС, добавили в ЦБТ.

Кроме того, в регуляторе обратили внимание, что некоторые СМИ заявили об использовании биометрических данных из «ФГИС ЕСИА». Это также является неверным утверждением, поскольку в ЕСИА биометрические данные россиян не хранятся. Подчеркивается, что в соответствии с федеральным законом хранение биометрических данных возможно только в государственной ЕБС.

Ранее, 22 марта, секретариат вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил «Известиям», что россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через ЕБС. Планируется, что биометрический сервис существенно снизит нагрузку на сотрудников гостиниц, а также поможет решить проблему очередей на стойках регистрации, что особенно актуально в период проведения массовых мероприятий и в разгар туристического сезона.

До этого, 14 марта, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников поручил Росаккредитации пересмотреть процедуру классификации российских гостиниц и требования к ним, а также внедрить новые требования к организациям-классификаторам. Помимо этого, он указал на важность наличия в России доступных сервисов для получения достоверной информации об отелях.