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Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах

Зеленский: в здании СБУ в Сумах прогремел взрыв
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/James McGill
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В Сумах по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) произведен воздушный удар. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию», — пожаловался Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он призвал западных союзников поставить Украине больше качественных систем ПВО.

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О серии взрывов в городе Сумы на западе Украины сообщали ранее в этот день. В первый раз были сообщения о тревоге, других подробностей местные СМИ не приводили. Во второй раз воздушная тревога объявлена не была.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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