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В СК РФ сообщили о проверке ряда лиц на причастность к терактам в Дагестане

СК: ряд лиц проверяют на причастность к терактам в Дагестане
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Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
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Ряд лиц проверяют на причастность к терактам в Дагестане, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в СК РФ.

«На причастность к совершению преступления проверяются и другие лица, в том числе те, которые привлекли внимание общественности в связи с данным происшествием. Следствием будет проведено всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности», — говорится в Telegram-канале информационного центра СК России.

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В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС. Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo. В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое. Среди ликвидированных боевиков был 31-летний сын Омарова Осман. По информации Верховного суда Дагестана, преступную группу для совершения терактов в республике создал человек, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района.

27 июня суд арестовал на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. 4 июля были арестованы еще трое задержанных за подготовку вооруженных нападений.

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