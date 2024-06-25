«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»

Цели атак боевиков в Махачкале и Дербенте были выбраны не спонтанно, а заранее спланированы, в частности, бандиты изначально намеревались убить священника Николая Котельникова , заявил источник «Известий», знакомый с ходом расследования. По его словам, такой вывод позволяют сделать результаты изучения переписок в изъятых у террористов смартфонах. Из них же следует, что атака готовилась на протяжении месяца, а террористическая ячейка могла концентрироваться вокруг небольшого молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана. В результате теракта 23 июня погибли 15 полицейских и пять гражданских. Всех нападавших ликвидировали. Среди боевиков оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района, а также боец ММА. Как продвигается расследование преступлений — в материале «Известий».

Цели террористов

— Заскочили, убили охрану. Потом зашли в дом, выстрелили в батюшку. Подожгли дом, а потом церковь, — вспоминает в интервью «Известиям» страшные события воскресенья Валентина Котельникова , супруга погибшего настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова.

По словам женщины, они жили в городе уже 46 лет, хорошо знают всех местных жителей — те уважали батюшку, никто не желал ему зла. Это подтверждают и слова других людей, знавших священника.

— Это был удивительный человек. Он пережил вторую чеченскую войну и благословлял наших солдат. Он был очень умным, достойным и убежденным в вере человеком. Умел донести эту убежденность до прихожан и всех, кто приходил в церковь. Любой мог с ним запросто пообщаться, — рассказал «Известиям» житель Дербента Владимир.

Православный храм Покрова Пресвятой Богородицы, Дербент Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев

По словам Валентины Котельниковой, отец Николай в последнее время уже не служил — перенес инсульт и с трудом ходил.

Тем не менее изучение переписок в изъятых у террористов смартфонах говорит о том, что именно настоятеля храма они заранее избрали одной из основных целей своей атаки, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом следствия. Также при подготовке теракта были четко намечены и другие объекты для атаки — синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы стал первой целью террористов. После расправы над полицейскими, охранявшими церковь, и священником нападавшие вышли из здания и забросали бутылками с зажигательной смесью находящуюся рядом синагогу, в результате чего в ней вспыхнул пожар. Он почти полностью уничтожил здание изнутри, в огне сгорели священные свитки Торы, сообщил президент Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александр Борода.

Примерно через полчаса после начала событий в Дербенте вторая группа террористов атаковала пост ДПС в Махачкале. Чуть позже сообщения о стрельбе начали поступать из района Махачкалы, где расположен Свято-Успенский кафедральный собор.

— Я находился на работе, когда услышал первые звуки выстрелов, — рассказал «Известиям» один из жителей города. — Я был здесь еще до приезда сотрудников Росгвардии, интенсивность огня была очень сильной. На моих глазах привезли одного из раненых, который, судя по всему, был из второго полка ППС. Было видно, что боевики использовали достаточно тяжелое стрелковое вооружение. Я не видел самих боевиков, в этот момент они укрылись во дворах вдоль церкви. Но благодаря сотрудникам правоохранительных органов, которые приняли бой, людям удалось укрыться в здании церкви.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов

После нападений в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО), а звуки стрельбы слышались в столице республики до поздней ночи — спецназ вел зачистку района и выбивал боевиков из их укрытий. В результате сотрудникам правоохранительных органов удалось деблокировать церковь и вывести оттуда укрывшихся жителей.

Силовики отчитались о ликвидации пятерых нападавших в Дербенте и Махачкале, а утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о завершении КТО. В ходе проведения спецоперации погибли 15 сотрудников силовых ведомств и пять гражданских лиц.

Кто напал на Дербент и Махачкалу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном обороте и хищении огнестрельного оружия. В ведомстве уточнили, что личности всех террористов установлены. Трое из них оказались ближайшими родственниками — это два родных сына и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Еще одним ликвидированным боевиком, по сообщениям СМИ, был боец ММА Гаджимурад Кагиров — он тоже родом из Сергокалинского района.

Синагога, Дербент Фото: ИЗВЕСТИЯ

Магомеда Омарова вечером 23 июня задержали, а в доме провели обыски. На следующий день президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение исключить чиновника из партии в связи с «дискредитирующими партию действиями Омарова». В тот же день глава Дагестана Сергей Меликов освободил Омарова от должности глава района.

В понедельник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в настоящее время в Дагестане ведется розыск пособников боевиков. Эту же информацию подтвердил и источник «Известий», близкий к правоохранительным органам.

— Не исключено, что на свободе остались как минимум сочувствующие и те, кто был вовлечен в обеспечение теракта, в том числе снабжал террористов оружием. Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца, — отметил он. — Сейчас прорабатывается вся база контактов нападавших, вплоть до того, кто и под какими их постами ставил лайки.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, Махачкала Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

По словам собеседника «Известий», следователями проверяется версия, что террористическая ячейка была сосредоточена в Сергокалинском районе и концентрировалась вокруг одного небольшого молельного дома.

Цель — разрушение межрелигиозного мира

Целью атаки террористов стало разжигание вражды, ненависти и взаимного отчуждения, заявил 24 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выражая соболезнования родственникам и близким погибших.

— Мы видим, что враг не оставляет попыток разрушить межрелигиозный мир и согласие внутри нашего общества, намеренно выбирая в качестве мишеней для своих атак священные для верующих объекты, — сказал глава РПЦ. — Его несомненная цель — разжечь огонь вражды, заронить семена ненависти и взаимного отчуждения. Неслучайно и то, что для осуществления дерзкого злодеяния выбран один из важнейших для православных верующих праздник Святой Троицы, что, безусловно, обличает дьявольскую сущность намерений террористов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Патриарх также подчеркнул, что настоящее и будущее России во многом зависит от пресечения попыток радикализации религиозной жизни и любых проявлений экстремизма и межнациональной вражды.

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода выразил соболезнования близким погибших и заявил, что последствия подобных терактов также губительны и приводят к разобщению в обществе.

— Неизвестные совершили нападение на объекты сакрального, духовного значения, куда люди приходят для молитвы, для ощущения покоя и безопасности, — сказал он «Известиям». — Целью преступников стали синагоги и православные церкви. И случилось это едва ли не в самой многонациональной республике, где проживает более 110 народностей.

Подобное преступление, по словам раввина, серьезный вызов обществу и тем основам, на котором оно построено.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Ведь ужасен не только сам террористический акт, который несет бессмысленные разрушения и сопровождается множеством жертв, — подчеркнул глава ФЕО. — Губительны также и его последствия: люди начинают бояться, перестают доверять друг другу. Это порождает ненависть и агрессию, которые подрывают гармонию в обществе и отравляют отношения между людьми.

Александр Борода подчеркнул, что произошедшие события должны не разобщить представителей различных народов и конфессий, а наоборот — заставить с еще большей силой стремиться к взаимопониманию. Он убежден, что только сообща можно «искоренять в этом мире зло и делать его не только неприемлемым, но и попросту невозможным».