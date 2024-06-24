Синагога в Дербенте уничтожена изнутри в результате теракта
Синагога в Дербенте была полностью уничтожена в результате пожара, случившегося из-за теракта. Об этом 24 июня заявил президент Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александр Борода.
«Нам предстоит восстанавливать не только спокойную жизнь, но и синагоги в Махачкале и Дербенте. Дербентская синагога — историческая, почти полностью уничтожена изнутри во время пожара», — сказал он «РИА Новости».
Борода добавил, что в огне сгорели и священные свитки Торы. Глава синагога также подчеркнул, что синагога была построена в 1914 году и с того момента являлась предметом архитектурного наследия Дагестана.
23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия. Также был обстрелян пост ДПС в Махачкале. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В республике ввели режим контртеррористической операции, 24 июня он был завершен.
В результате терактов погибли 19 человек, из которых 15 — сотрудники правоохранительных органов. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением. Всего были нейтрализованы пятеро боевиков: в Дербенте двое, в Махачкале трое. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов. Председатель СК РФ Бастрыкин поручил представить доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане.
Соболезнования близким погибших и слова осуждения терроризма выразили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, представитель МИД КНР Мао Нин, президент Киргизии Садыр Жапаров и другие представители дружественных стран.