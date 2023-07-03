Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы
Взрывы слышны в городе Сумы на Украине, информирует в понедельник, 3 июля, телеканал «Общественное».
«В Сумах раздаются взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», — сообщается в Telegram-канале СМИ.
В Сумской области сейчас объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.
Днем ранее издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Киеве. С 2:29 в украинской столице объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Киевской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.
О взрывах в Николаеве сообщалось 1 июля. Воздушная тревога длилась примерно 40 минут.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.