На Украине снова сообщили о взрывах в Сумах

В городе Сумы на северо-востоке Украины второй раз за день произошли взрывы, сообщает издание «Зеркало недели» 3 июля.

Воздушная тревога в Сумской области на данный момент не объявлена. Других подробностей не приводится.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее в этот день украинские СМИ также сообщали о взрывах в Сумах, была объявлена воздушная тревога.

Днем ранее «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Киеве. С 2:29 в украинской столице объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Киевской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.