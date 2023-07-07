Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии после взрывов

В Днепропетровской области Украины после произошедших в ночь на 7 июля взрывов произошел пожар на одном из предприятий. Об этом сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале 7 июля.

Возгорание зафиксировано в Криворожском районе. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало четырехметровой высоты, уточнил он.

Ранее, в ночь на 7 июля, украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской области. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.