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Против Байдена на пресс-конференции ополчился микрофон

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Фото: Соцсети
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Американский президент Джо Байден снова оказался в очень неудобной ситуации во время очередной пресс-конференции 7 июля. На этот раз нанести удар по его имиджу решил микрофон.

Соответствующее видео опубликовали в Сети. Во время покашливания президента США это техническое средство неожиданно сработало на полную мощность.

Байден с удивленным лицом принялся смотреть на микрофон, а затем показал его залу, что вызвало веселое оживление у публики.

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Накануне Байден во время выступления в Южной Каролине несколько раз ударил по трибуне ногой.

На кадрах видно, как американский лидер несколько раз бьет ногой по трибуне, после чего поворачивается спиной к собравшейся аудитории и пытается делать то же самое, но уже под другим углом.

5 июля Байден потерялся на сцене во время своей речи, приуроченной ко Дню независимости Америки в Белом доме.

3 июня Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме, назвав его президентом. На той же встрече он перепутал гимн США с индийским и положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии.

16 июня Байден поверг в замешательство аудиторию национального саммита сообществ по безопасности в университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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