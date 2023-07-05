Байден потерялся на сцене во время празднования Дня независимости США

Президент США Джо Байден потерялся на сцене во время своей речи, приуроченной ко Дню независимости Америки в Белом доме. Кадры с выступления главы государства были опубликованы в среду, 5 июля.

Американский лидер вместе с супругой Джилл принимал военнослужащих и ветеранов на лужайке у Белого дома. После выступления президент растерялся при попытке уйти со сцены и передать микрофон.

«Сегодня наш день, день Америки! Так их всех! Кому отдать микрофон? Где все?» — задался вопросами глава государства.

Ранее, 23 июня, Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме, назвав его президентом. На той же встрече он перепутал гимн США с индийским и положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии.

16 июня Байден поверг в замешательство аудиторию национального саммита сообществ по безопасности в университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.