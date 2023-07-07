Джо Байден начал бить трибуну во время выступления в Южной Каролине

Президент США Джо Байден 6 июля во время выступления в Южной Каролине ударил по трибуне ногой. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале GOP War Room.

На кадрах видно, как американский лидер несколько раз бьет ногой по трибуне, после чего поворачивается спиной к собравшейся аудитории и пытается делать то же самое, но уже под другим углом.

«Если вам интересно, что я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает», — пожаловался Байден.

После этого он пошутил, что станет выше ростом, если встанет на трибуну.

Накануне Байден потерялся на сцене во время своей речи, приуроченной ко Дню независимости Америки в Белом доме.

23 июня Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме, назвав его президентом. На той же встрече он перепутал гимн США с индийским и положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии.

16 июня Байден поверг в замешательство аудиторию национального саммита сообществ по безопасности в университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.