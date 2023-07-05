Путин поручил Любимовой «подтянуть» объекты культуры новых территорий России

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи обсуждалась реализация реставрационных проектов в ряде субъектов страны, а также работа ведомства с новыми регионами.

Глава Минкульта рассказала, что в Ленинградской области открылся крупный Международный центр реставрации. «Очень важно, чтобы люди, которые воссоздают порой буквально из пепла, совершенно фантастически спасают наши шедевры, имели возможность в замечательных условиях трудиться», — сказала она.

Также Любимова сообщила, что открылись парк Монрепо в Выборге, а также музей в Великом Новгороде, состоящий из 24 объектов.

В Туле открыты филиалы государственного исторического музея «Куликово поле». По ее словам, впереди — театральный Бахрушинский музей, Политехнический музей и музей имени Андрея Рублева с иконописью.

В Самаре готовятся к открытию филиала Третьяковской галереи — фабрики-кухни. Там будет молодежный центр с лекциями.

«В 2024 году у нас 500-летие Новодевичьего монастыря в Москве — 36 объектов: сейчас 24 уже готовы, будут готовы 36. Надеюсь, что эта наша общая долгая кропотливая и даже многострадальная работа будет завершена», — отметила Любимова.

Владимир Путин также поручил подтянуть объекты культуры новых территорий до общероссийского уровня.

«К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, всё чистенько, убрано. Но конечно, сами учреждения — из машины много не увидишь, из вертолета, — сами учреждения, я знаю, нуждаются в поддержке, в реставрации, в восстановлении на современном уровне — так, как у нас во многих местах делается в России», — подчеркнул он.

Любимова заверила, что уже имеется план по восстановлению учреждений в новых регионах России. В этом году планируется реконструировать 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания у президента Владимира Путина по социально-экономическому развитию новых регионов заявил, что в новых регионах России за первое полугодие 2023 года восстановлено уже 150 соцобъектов и 2,5 тыс. многоквартирных домов.

4 июля сообщалось, что социальный бизнес новых территорий России сможет получить гранты в размере до 300 тыс. рублей. Это, в частности, библиотеки, кинотеатры, музеи, гостиницы, спортивные клубы, стоматологии и образовательные организации.

В апреле Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, а также экономическое и образовательное. Кроме того, он потребовал активно работать для повышения уровня жизни в новых субъектах федерации.

30 сентября 2022 года республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.