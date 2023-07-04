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Хуснуллин рассказал о прогрессе восстановления новых регионов

Хуснуллин: более 2,5 тыс. домов и 150 соцобъектов восстановлено в новых регионах с января 2023 года
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Фото: РИА Новости/Александр Сухов
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В новых регионах России за первое полугодие 2023 года восстановлено уже 2,5 тыс. многоквартирных домов и 150 соцобъектов. Об этом во вторник, 4 июля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания у президента Владимира Путина по социально-экономическому развитию новых регионов.

«Проводим большую комплексную работу. В первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более 2 тыс. Отремонтировали более 150 социальных объектов и более 1 тыс. объектов ЖКХ. Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 км дорог», — сообщил вице-премьер.

Также он отметил важность принятия стратегических документов для интеграции новых регионов. По его мнению, основной является программа социально-экономического развития, которая поможет повысить уровень жизни граждан новых регионов до среднероссийских показателей.

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Ранее, 3 июля, «Известия» показали кадры восстановления Шебекино в Белгородской области. На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровли и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

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