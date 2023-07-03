«Известия» показали кадры восстановления Шебекино в Белгородской области

В Шебекино Белгородской области активно идут строительные и восстановительные работы после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры из города публикуют «Известия» в понедельник, 3 июля.

На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровли и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

«Прямо 100% восстановить, конечно, не сможем. Но самое главное — основную часть восстановим», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в беседе с журналистами.

Он рассказал, что есть квартиры, которые полностью сгорели.

«Мы оперативно обратились в правительство РФ и на сегодняшний день практически завершаем выплаты по 10 и по 50 тыс. рублей, и параллельно мы восстанавливаем жилье. С сегодняшнего дня всё, что касается нормальной жизнедеятельности: свет, вода, канализация, всё есть», — отметил Гладков.

Строитель Рафкат Галамов из Крымска, который работает в Белгородской области и участвовал в восстановлении Мариуполя, рассказывает, что некоторые здания восстанавливают с нуля. «Когда мы приехали, крыши не было. Мы полностью начали всё делать с нуля 20 июня. Положили прогон и установили стропила», — сообщил мужчина.

Местные жители уже ночуют в отремонтированных домах. Одна из жительниц Шебекино рассказала, что в ее квартире поменяли окно: оно пострадало, когда хозяйка уже находилась в пункте временного размещения. Женщина также сообщила, что в городе уже открываются магазины.

Губернатор области отметил, что к этому моменту горожане могут возвращаться в неповрежденные квартиры. «Город нужно возвращать к нормальной жизни», — подытожил Гладков.

Ранее, 25 июня, в связи с улучшением оперативной обстановки был открыт въезд в город Шебекино и Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

Восстанавливать город понадобилось после обстрелов со стороны ВСУ. Один из них произошел 26 мая. Тогда в результате обстрела в Шебекинском городском округе был ранен мужчина. Различные повреждения были зафиксированы на шести автомобилях. Кроме того, были разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.