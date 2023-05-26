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Один человек пострадал в результате обстрела Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем в результате обстрела Белгородской области
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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В результате обстрела в Шебекинском городском округе Белгородской области ранен мужчина, сообщил 26 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что осколками боеприпасов повреждены кровли двух частных домовладений, также различные повреждения зафиксированы в шести автомобилях. Кроме того, разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.

Губернатор также сообщил о повреждении линии электропередачи в селе Безлюдовка. Без света три населенных пункта — Графовка, Пристень, Ивановка. На месте работают экстренные службы.

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Накануне Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. В результате повреждено административное здание. Пострадавших не было.

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