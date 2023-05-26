Один человек пострадал в результате обстрела Белгородской области

В результате обстрела в Шебекинском городском округе Белгородской области ранен мужчина, сообщил 26 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что осколками боеприпасов повреждены кровли двух частных домовладений, также различные повреждения зафиксированы в шести автомобилях. Кроме того, разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.

Губернатор также сообщил о повреждении линии электропередачи в селе Безлюдовка. Без света три населенных пункта — Графовка, Пристень, Ивановка. На месте работают экстренные службы.

Накануне Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. В результате повреждено административное здание. Пострадавших не было.