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В Белгородской области с БПЛА сбросили взрывное устройство

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Фото: t.me/vvgladkov
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В Белгородском районе в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сброшено взрывное устройство. Об этом 25 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», — написал он.

По словам Гладкова, пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.

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Ранее, 24 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть, повредив легковой автомобиль.

В тот же день в распоряжении «Известий» появились кадры с места падения взрывного устройства. Отмечается, что в момент попадания бомбы в машину водитель находился в салоне.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

После этого Гладков сообщил, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов. Кроме того, из-за обстрелов области ВСУ пострадали 13 человек.

23 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Белгородскую область ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. В тот же день режим контртеррористической операции в регионе был отменен.

Также 23 мая в Борисовском районе Белгородской области произошел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако ДРГ на территорию региона не заходила.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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