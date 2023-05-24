Появились кадры с места падения взрывного устройства в Белгороде

В распоряжении «Известий» появились кадры с места падения взрывного устройства, которые было сброшено Вооруженными силами Украины (ВСУ) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на проезжую часть в Белгороде.

Как сообщила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова, в настоящий момент на месте происшествия продолжают работать взрывотехники и специалисты оперативных служб. Место падения взрывного устройства оцеплено. Отмечается, что в момент попадания бомбы в машину водитель находился в салоне.

«Это был один хлопок, очень сильный. Мы уже привыкли к взрывам, когда срабатывает ПВО, но этот взрыв был очень сильным. Ясно было, что где-то рядом, а что взорвалось было непонятно. Это место — очень оживленное. Здесь много пешеходов, которые идут на вокзал, здесь есть магазины, транспортный узел», — рассказал один из местных жителей.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть, повредив легковой автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным источника «Известий», инцидент произошел на улице Белгородского полка. Беспилотник сбросил самодельную мину. Отмечается, что она была собрана топорно и перемотана изолентой.