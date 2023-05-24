Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия не разблокирует транш в €500 млн для Украины
Мир
В ЕП спрогнозировали дальнейший импорт российских энергоносителей в ЕС
Мир
Додик назвал Россию одной из опор нового многополярного мира
Мир
Politico узнала о незаконном переделе бизнеса властями Украины
Общество
Появились кадры с места падения взрывного устройства в Белгороде
Мир
В Венгрии сообщили о выделении €5,7 млрд Украине из фонда мира
Происшествия
В Донецке сработала система ПВО
Армия
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
Армия
ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на донецком направлении
Общество
Мэр Харцызска сообщила об отражении атаки ВСУ
Мир
Госдеп США заявил об отсутствии планов поставлять ATACMS Украине
Общество
Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом

Появились кадры с места падения взрывного устройства в Белгороде

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» появились кадры с места падения взрывного устройства, которые было сброшено Вооруженными силами Украины (ВСУ) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на проезжую часть в Белгороде.

Как сообщила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова, в настоящий момент на месте происшествия продолжают работать взрывотехники и специалисты оперативных служб. Место падения взрывного устройства оцеплено. Отмечается, что в момент попадания бомбы в машину водитель находился в салоне.

«Это был один хлопок, очень сильный. Мы уже привыкли к взрывам, когда срабатывает ПВО, но этот взрыв был очень сильным. Ясно было, что где-то рядом, а что взорвалось было непонятно. Это место — очень оживленное. Здесь много пешеходов, которые идут на вокзал, здесь есть магазины, транспортный узел», — рассказал один из местных жителей.

Завершить ликвидацию: режим КТО отменен после разгрома украинской ДРГ
В Белгородской области уничтожены более 70 террористов и девять единиц техники

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть, повредив легковой автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным источника «Известий», инцидент произошел на улице Белгородского полка. Беспилотник сбросил самодельную мину. Отмечается, что она была собрана топорно и перемотана изолентой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023