В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство

В Белгороде на проезжую часть с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сброшено взрывное устройство. Об этом 24 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Поврежден легковой автомобиль. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.

По данным источника «Известий», инцидент произошел на улице Белгородского полка.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

После этого Гладков сообщил, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов. Кроме того, из-за обстрелов области ВСУ пострадали 13 человек.

23 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Белгородскую область ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. В тот же день режим контртеррористической операции в регионе был отменен.

Также 23 мая Гладков в Борисовском районе Белгородской области произошел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако ДРГ на территорию региона не заходила.