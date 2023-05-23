Тринадцать человек пострадали в Белгородской области после атаки украинской ДРГ

Тринадцать человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, им оказывается медицинская помощь, сообщается 23 мая в Telegram-канале правительства региона.

«В результате преступных действий ДРГ ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

В правительстве добавили, что эвакуированным жителям Грайворонского округа также оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области, а затем диверсанты проникли на территорию округа. В тот же день был введен режим контртеррористической операции.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 23 мая сообщил, что остатки диверсантов были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

Кроме того, военное ведомство опубликовало кадры ликвидации украинских диверсантов.

23 мая режим контртеррористической операции в регионе был отменен.