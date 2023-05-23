В Белгородской области отменен режим КТО

Правовой режим контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской области отменен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он указал, что документ об этом опубликован 23 мая.

«В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О противодействии терроризму» и в связи с ликвидацией угрозы безопасности граждан руководителем оперативного штаба в Белгородской области — начальником Управления ФСБ России по Белгородской области принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО на территории области», — дополняется в сообщении оперативного штаба в Белгородской области.

Режим КТО вводился накануне после проникновения на территорию Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Отмечается, что на месте ликвидации украинских диверсантов обнаружены и изъяты использовавшиеся ими транспортные средства, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Взрывотехники разминировали территорию от взрывных устройств.

Ранее в этот день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации.

Также ведомство опубликовало кадры ликвидации украинских диверсантов.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа.