Гладков сообщил о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области
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- Гладков сообщил о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области
На территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом 22 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», — написал он в своем Telegram-канале.
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