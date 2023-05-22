Гладков сообщил о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области

На территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом 22 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», — написал он в своем Telegram-канале.

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