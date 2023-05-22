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Гладков заявил об обстреле Белгородской области ВСУ на протяжении нескольких часов

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Фото: соцсети
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Украинская армия обстреливала Грайворонский округ Белгородской области несколько часов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков 22 мая в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обстрел начался в 9 часов утра.

«Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», — уточнил губернатор.

Говоря о разрушениях, Гладков добавил, что в селе Козинка снаряд попал в частный жилой дом — произошло возгорание. Другие два дома также были повреждены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В селе Гора-Подол загорелся склад сена. ⠀

Продолжая описывать ситуацию в области, Гладков отметил, что в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. Пострадавших в результате происшествия нет.

Позднее он опубликован видеообращение, в котором призвал местных жителей не доверять недостоверным сообщениям. По его словам, на Белгородскую область идет массированная информационная атака на фоне обстрелов.

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Ранее, 18 мая, в Белгородской области погибли два человека, один получил травмы при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гладкова, одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Атака ВСУ произошла, когда жители находились в огороде и сажали картошку.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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