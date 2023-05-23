Гладков рассказал о продолжении зачистки территории Белгородской области

Зачистка территории Белгородской области от последствий захода украинской диверсионной группы (ДРГ) продолжается. Об этом 23 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Зачистка территории от последствий продолжается», — подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов.

«Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено», — уточнил он.

Кроме того, из-за обстрелов области Вооруженными силами Украины (ВСУ) ранены 12 мирных жителей.

Ранее во вторник он уточнил, что двух раненых из села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области, находившихся на территории, занятой ДРГ, удалось госпитализировать.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал обстановку в городе Грайворон в Белгородской области, где после атаки украинских диверсантов, совершенной днем ранее, пострадали мирные жители.

Накануне утром украинская ДРГ обстреляла Грайворонский округ. Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО).

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.