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Гладков рассказал о продолжении зачистки территории Белгородской области

Губернатор Белгородской области: зачистка территории от последствий захода украинской ДРГ продолжается
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Зачистка территории Белгородской области от последствий захода украинской диверсионной группы (ДРГ) продолжается. Об этом 23 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Зачистка территории от последствий продолжается», — подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов.

«Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено», — уточнил он.

Кроме того, из-за обстрелов области Вооруженными силами Украины (ВСУ) ранены 12 мирных жителей.

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Ранее во вторник он уточнил, что двух раненых из села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области, находившихся на территории, занятой ДРГ, удалось госпитализировать.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал обстановку в городе Грайворон в Белгородской области, где после атаки украинских диверсантов, совершенной днем ранее, пострадали мирные жители.

Накануне утром украинская ДРГ обстреляла Грайворонский округ. Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО).

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.

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