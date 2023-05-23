Гладков сообщил о госпитализации двух раненых белгородцев

Двоих раненых белгородцев, находившихся на территории, занятой ДРГ, удалось госпитализировать, сообщил 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Семейную пару доставили в городскую больницу №2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в своем Telegram-канале.

Новость дополняется